TFF kulüplerin isteğini hiçe saydı kongre tarihini resmi olarak 18 temmuz olarak açıkladı

ürkiye Futbol Federasyonu, TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

KOLTUĞU KOLA BIRAKMAM

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."

KULÜPLER İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Süper Kupa için bulunduğu Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini işaret etmesi sonrası birçok Süper Lig kulübü seçimlerin daha erken yapılması için TFF'ye resmi imza vermişti.

TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

İşte o kulüpler;

-Fenerbahçe

-Beşiktaş

-Kasımpaşa

-Karagümrük

-İstanbulspor

-Adana Demirspor

-Samsunspor

-Pendikspor

-Antalyaspor

-Sivasspor

-Ankaragücü

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