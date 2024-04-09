TFF kulüplerin isteğini hiçe saydı kongre tarihini resmi olarak 18 temmuz olarak açıkladı

Türk futbolunda yaşanan kaoslardan sonra sezon sonu 18 Temmuz'da kongre kararı aldığını açıklanmasından sonra kulüpler bu karara karşı çıkarak daha önce yapılması talebini hiçe sayarak TFF'den Yeni bir açıklama gelerek kongrenin açıklanan tarihte yapılacağını resmen duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
TFF kulüplerin isteğini hiçe saydı kongre tarihini resmi olarak 18 temmuz olarak açıkladı

ürkiye Futbol Federasyonu, TFF Olağan Genel Kurul toplantısının 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

KOLTUĞU KOLA BIRAKMAM

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir."

m1.jpg

KULÜPLER İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

Süper Kupa için bulunduğu Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz tarihini işaret etmesi sonrası birçok Süper Lig kulübü seçimlerin daha erken yapılması için TFF'ye resmi imza vermişti.

TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyorTFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

İşte o kulüpler;

-Fenerbahçe
-Beşiktaş
-Kasımpaşa
-Karagümrük
-İstanbulspor
-Adana Demirspor
-Samsunspor
-Pendikspor
-Antalyaspor
-Sivasspor
-Ankaragücü

Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?

Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?
Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?
TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor
TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor
Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…
Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye açık çağrı: Maça tam kadro çıkın…
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye açık çağrı: Maça tam kadro çıkın…
Son Haberler
TFF kulüplerin isteğini hiçe saydı kongre tarihini resmi olarak 18 temmuz olarak açıkladı
TFF kulüplerin isteğini hiçe saydı kongre tarihini resmi olarak 18 temmuz olarak açıkladı
CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''
CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''
Düzce Kaynaşlı’da belediye devir teslim töreninde gergin anlar! YRP'li Başkan MHP'li milletvekiline ağır hakaretlerde bulundu
Düzce Kaynaşlı’da belediye devir teslim töreninde gergin anlar! YRP'li Başkan MHP'li milletvekiline ağır hakaretlerde bulundu
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Fenerbahçe'de Süper Kupa karşılaşmasındaki göstereceği tavır bakın nasıl yorumlandı!
Fenerbahçe'de Süper Kupa karşılaşmasındaki göstereceği tavır bakın nasıl yorumlandı!
PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…
PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…
Çok Okunanlar
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları | Bugüne dikkat! İşte sizi bekleyenler, aşk, para, kariyer, sağlık...
9 Nisan 2024 Salı günlük burç yorumları | Bugüne dikkat! İşte sizi bekleyenler, aşk, para, kariyer, sağlık...
Düzce Kaynaşlı’da belediye devir teslim töreninde gergin anlar! YRP'li Başkan MHP'li milletvekiline ağır hakaretlerde bulundu
Düzce Kaynaşlı’da belediye devir teslim töreninde gergin anlar! YRP'li Başkan MHP'li milletvekiline ağır hakaretlerde bulundu
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
Başvuran yaşadı! 6500 TL hemen PTT’den alınıyor
CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''
CHP'liler jakuzi iftirasına Şeyma Dövücü'den çok sert açıklama: ''Hakkımı helal etmiyorum''
Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı cezaları açıklandı!
Son dakika! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı cezaları açıklandı!
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan sert açıklamalar…
Yorumlananlar
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
AK Parti MYK’da detaylar belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mağlubiyetini iki nedene bağlıyor…
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
Son dakika! Mart enflasyon rakamları açıklandı!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 'Ne beklentiniz var?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…
Batıya seslenmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 BM’deki konuşması yeniden gündeme geldi…