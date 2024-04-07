Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…

Türkiye futbolu bugün bir kez daha gündeme taşındı. Turkcell Süper Kupa finali başladığı gibi bitti. Fenerbahçe’nin olası senaryosu gerçekleşmiş oldu. Sarı lacivertli ekip, Süper Kupa maçının 2. dakikasında maçtan çekilme kararı aldı…

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Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…

Bugün Şanlıurfa’da Süper Kupa finali oynandı. İki güzide kulüp Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ancak maç henüz 2. dakikada ertelendi. Maça, Galatasaray başladı. İlk bulduğu pozisyonda ise meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.

Mauro Icardi, 50. saniyede golünü attı. Golün ardından ise Fenerbahçe futbol takımı sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Koç, açıklama yaptı;

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MAÇ ÖNCESİ ALİ KOÇ’TAN SERT AÇIKLAMALAR

“Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle 3 defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız.. Suikast girişiminin içimizi en çok acıtan, içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan biri, suikast girişiminin halen faili meçhul kalması.

O zamanın yönetimi de ligden çekilmeyi, maçların tehir edilmesini istemişti. Devletin en önemli kademelerinde teminatlar verilip, 'Biz bulacağız suçluları' denildi, 9 sene geçti hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz kumpas sürecinde bazı açılan davaların havada kalmaması, sonuçlanmaması...

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Ne demek istiyorum. Bütün bu kötülüklerin, garip olayların, anormalliklerin tek bir kulübün başına gelmesi, olayların sıradanlaşması Fenerbahçe'yi isyan ettirecek noktaya getirmiştir.”

TFF’DEN SEÇİM KARARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, seçime gideceklerinin açıklamasını yaptı. Açıklama Süper Kupa finali öncesinde geldi;

“Biliyorsunuz Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik. 18 Temmuz'da yapacağımız Seçimli Genel Kurulumuz, Türk Futboluna hayırlı uğurlu olsun.”

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