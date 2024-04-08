TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

Türk futbolunda yaşanan krizler ve kaoslar sonrası uzun zamandır istifa edeceği söylenen Mehmet Büyükekşi'nin TFF’de ki başkanlık dönemi sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçim kararı aldı.

TFF'DE MEHMET BÜYÜK EKŞİ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni başkandan gerginliği azaltıp her paydaştan destek görmesi de bekleniyor. Ramazan Bayramı sonrası yeni başkanın belirlenmesi sürecinde gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

TFF'Yİ YAKAN OLAYLAR

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa’nın oynanmaması ve yaşanan tartışmalar.

Spordaki şiddet olaylarının artışı. Son olarak Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi.

Fenerbahçe’nin ligden çekilmek istemesi, olağanüstü genel kurula gitmesi.

Hakem yönetimi ve görüntülerin sızdırılması.

Türk futbolunun geldiği son nokta: Maç yarıda kaldı, TFF seçime gidiyor, işte yaşanan süreçler…

GÜNDEMDEKİ TFF BAŞKAN ADAYLARI

MAHMUT ÖZGENER: En güçlü aday olarak gözüküyor. 3 Temmuz sürecinin TFF Başkanıydı.

AHMET NUR ÇEBI: Adı daha önce de gündeme geldi. Ankara’da adı sıklıkla dile getiriliyor.

CEMİL KAZANCI: Beylerbeyi Grubu’nun desteğini almış durumda. Beşiktaş da destekliyor.

BURAK ELMAS: Galatasaray başkanlığı yapması ve profesyonel dünyadan gelmesi lehine.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TFF eski başkanvekili. Başakşehir-City Group anlaşması sonrası ismi tekrar ağırlık kazandı.

Haberin Devamı

KAYNAK: SÖZCÜ