TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

Türk futbolunda son dönemlerde yaşanan kaslar, krizler TFF başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifa kararı almasına neden oldu. 18 Temmuzda yapılma kararı alınan kongrede şimdiden 5 kişinin adları ön plana çıkmaya başladı. kongre sürecine kadar başka adayların da çıkması bekleniyor.

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TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

Türk futbolunda yaşanan krizler ve kaoslar sonrası uzun zamandır istifa edeceği söylenen Mehmet Büyükekşi'nin TFF’de ki başkanlık dönemi sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçim kararı aldı.

TFF'DE MEHMET BÜYÜK EKŞİ DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni başkandan gerginliği azaltıp her paydaştan destek görmesi de bekleniyor. Ramazan Bayramı sonrası yeni başkanın belirlenmesi sürecinde gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.

TFF seçim kararı aldı, Mehmet Büyükekşi'nin yerine çok konuşulacak adaylar, şimdiden beş kişinin adı öne çıkıyor

TFF'Yİ YAKAN OLAYLAR

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa’nın oynanmaması ve yaşanan tartışmalar.
Spordaki şiddet olaylarının artışı. Son olarak Trabzonsporlu taraftarların sahaya girmesi.
Fenerbahçe’nin ligden çekilmek istemesi, olağanüstü genel kurula gitmesi.
Hakem yönetimi ve görüntülerin sızdırılması.

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GÜNDEMDEKİ TFF BAŞKAN ADAYLARI

MAHMUT ÖZGENER: En güçlü aday olarak gözüküyor. 3 Temmuz sürecinin TFF Başkanıydı.
AHMET NUR ÇEBI: Adı daha önce de gündeme geldi. Ankara’da adı sıklıkla dile getiriliyor.
CEMİL KAZANCI: Beylerbeyi Grubu’nun desteğini almış durumda. Beşiktaş da destekliyor.
BURAK ELMAS: Galatasaray başkanlığı yapması ve profesyonel dünyadan gelmesi lehine.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: TFF eski başkanvekili. Başakşehir-City Group anlaşması sonrası ismi tekrar ağırlık kazandı.

KAYNAK: SÖZCÜ

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