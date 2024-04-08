Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?

Süper Kupa finali, dün neredeyse başlamadan bitti. Futbolseverler, maçı sadece 2 dakika izledi. Uzun süredir konuşulan maçın ardından ceza konuları tartışılmaya başladı. Peki ceza tüzüğünde hangi maddeler var?

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Fenerbahçe ceza alacak mı? TFF’nin tüzüğünde hangi maddeler var?

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıktı. Maçın hemen başında ise, sahadan ayrıldı. Futbolseverler, Fenerbahçe’nin ne ceza alacağını merak ediyor.

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FENERBAHÇE’Yi BEKLEYEN CEZALAR

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

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4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

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