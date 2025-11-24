TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sert konuştu: Bu pisliğin kökü kazınacak!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek akın akın geliyor. Çalışma bitince bu pisliğin kökü kazınacak' dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis soruşturması süreci ile ilgili açıklamalarda sosyal medyada gündem olan açıklamalarda bulundu.

Riva'da düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu 'Yabancı bahis sitelerinde oynayan veya ismiyle oynamayan kişiler hakkında bilgi geldi mi?' sorusuna cevap veren Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

KONU TİTİZLİKLE İNCELENİYOR! INTERPOL VE UEFA'DA DEVREDE

"1 sene önce Hukuk Kurulu Başkanvekilimiz, Avrupa'da illegal bahis datalarını almak için şirketle anlaştı. O şirketle Başsavcılığımız da devrede. Interpol ve UEFA da devrede. Çok titizlikle inceleniyor. İllegal bölümünde Başsavcılık araştırmaları devam ediyor. Önemli olan o. Sadece bahis sitelerinden değil ilgili isimleri kendilerine verdik. MASAK, HTS ve birinci, ikinci, üçüncü derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası. O çalışma bittiğinde... Akın akın geliyor Başsavcı (Akın Gürlek)"

Haberin Devamı

Basın toplantısında Hacıosmanoğlu'na sorulan ve öne çıkan diğer iki soru da şu şekilde:

SORU: Şirketlerin hangisinden veri gelmedi?

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: İkisinden kısmi geldi. Ana firmalardan gerekli dataları aldık. Kimisi 2025'te dijitale geçtik, ondan önceki kayıtlar yok dedi. Yetkilisine söyledim 'Orası bakkal mıydı önceden, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Hepsi vermek zorunda kalacak. Çocuklarımıza temiz Türk futbolu bırakmak istiyorsak, bundan kulüpler de zarar görecek, futbol ailesindeki insanlar da zarar görecek. Temiz Türk futbolu istiyorsak orana bakmayacağız, temizleneceksek hep beraber temizleneceğiz. Temizlenmeyeceksek bu pisliğin içinde boğulup gideceğiz.

SORU: Takım sayısı düşebilir dediniz. Nasıl esneklik vereceksiniz kulüplere oyuncu bulma konusunda. Şartlar ne olursa olsun ligler devam edecek mi?

CEVAP - İbrahim Hacıosmanoğlu: Edecek. 3 kalecisi giden takım genç kaleci koydu, kazandılar, kaleciyi hayranlıkla izledim. 3. Lig'de 25 yaş sınırı getirdik. Niye? Akademilerden 1500 çocuk ayrılıyor her sene, takım bulamıyorlar. 37 yaşına gelmiş, Süper Lig'de oynamışlar, şimdi 3. Lig'deler. Oynamayın ya! Onların yüzlerine söyledim, 'Nasıl bir şahsiyetsin ki Süper Lig'de oynuyorsun, düştün 1. Lig'e, haydi kaza, orada da beceremedin futbolu bırak' dedim. 1500 çocuk bırakıyor her sene, 500'ü de oynamasın mı! Bir sürü genç çocuklar var. U19'lar U18'ler var, amatör takımlardan takviye yapıp hayatlarına devam edecek. Etmeyenler dükkanı kapatacak!

Kaynak: Haber7

İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpekleriyle ilgili önemli kararı!

Bakan Yerlikaya'dan son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu, Türkiye'ye getirildi!

Heyecanına yenik düştü milyoner yarışmasında ilk soruda veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı