İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpekleriyle ilgili önemli karar!

Son dakika... İstanbul Valiliği'inden önemli karar: Sahipsiz köpeklerin toplanması ve rehabilitasyonu hızlandırılacak; 'sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye' müsaade edilmeyecek.

İstanbul Valiliği, sokak köpekleriyle ilgili genelge yayımladı. Buna göre sahipsiz köpeklerin toplanması ve rehabilitasyonu hızlandırılacak; 'sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye' müsaade edilmeyecek.

Ülkenin birçok noktasında gerçekleşen ve can kayıplarıyla sonuçlanan başıboş sokak köpekleri saldırıları, vatandaşların korkulu rüyası olmuştu.

Bu konuda İstanbul Valiliği'nden yeni bir hamle geldi.

İstanbul Valiliği, sokak hayvanlarına yönelik yeni ve önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

İlçe kaymakamlıklarına gönderilen talimat yazısıyla, özellikle halk sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren belirli alanlarda sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesine müsaade edilmeyeceği duyuruldu.

Sokak köpeklerinin kontrollü beslenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal hayat alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal hayat alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

BU NOKTALARDA KONTROLSÜZ BESLENME YAPILMAYACAK!

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

CAN VE MAL KAYBI BELEDİYELERİN SORUMLULUĞUNDA

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

