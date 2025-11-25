  1. Anasayfa
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Alt Yapı Takımları Haftayı 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ve 1 Mağlubiyetle Tamamladı

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Alt Yapı Takımları Haftayı 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ve 1 Mağlubiyetle Tamamladı
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, geçtiğimiz hafta oynadıkları karşılaşmalarda gösterdikleri mücadeleci performansla dikkat çekti.
TFF Gelişim liglerinde başarılı sonuçlar elde eden Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. akademi takımları toplamda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı başarılı bir grafikle kapattı.

U-19 Takımından Şansız Puan Kaybı

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-19 Takımı, İstanbulspor A.Ş. deplasmanında İBB Şenlikköy Stadı’nda çıktığı mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı. Mücadele gücü yüksek bir oyun sergileyen gençler, son dakikasında kadar önde götürdükleri maçta 90. dakikada kalesinde gördükleri gol ile haftayı şansız bir puan kaybıyla kapattı.

Atko Grup Pendikspor U-17 Takımı Namağlup Liderlik Yürüyüşünü Sürdürüyor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 takımı, TFF Gelişim Ligleri 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu istikrarlı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yoluna namağlup şekilde devam eden kırmızı-beyazlı gençler, topladığı 26 puanla zirvedeki yerini korudu.

Hafta sonu Pendik Belediyesi Çamlık Stadı’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkan Pendikspor U-17 ekibi, güçlü rakibi Beşiktaş A.Ş. U-17 takımını 2-1 mağlup ederek önemli bir engeli daha aşmayı başardı. Karşılaşma boyunca disiplinli oyun anlayışından taviz vermeyen kırmızı-beyazlılar, hem hücumda hem savunmada ortaya koydukları dengeli oyunla tribünlerden alkış aldı.

Bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Galatasaray’ın 4 puan önünde yer alan Atko Grup Pendikspor U-17 takımı, gösterdiği mücadeleci karakter ve genç yeteneklerin sahaya yansıttığı yüksek performansla zirvedeki yerini korumayı bildi.

Teknik ekibin doğru planlaması, oyuncuların istekli ve kararlı duruşu ile birleşince Pendikspor U-17 takımı sezonun en istikrarlı ekiplerinden biri hâline gelmiş durumda. Namağlup liderlik serisini sürdürerek yoluna emin adımlarla devam eden Pendikspor’un gençleri, ilçeyi gururlandırmaya devam ediyor.

U-16 Takımından Müthiş Galibiyet

Haftanın en kritik karşılaşmalarından birine çıkan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-16 Takımı, Pendik Belediyesi Çamlık Stadı’nda Beşiktaş A.Ş. ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve son saniyesine kadar müthiş bir mücadelenin yaşandığı maçta sahadan 3-2 galip ayrılan ev sahibi takım, grubundaki önemli bir engeli puan kaybetmeden aşarak zirve takibini sürdürdü.

U-15 Takımı Zorlu Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla döndü

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-15 Takımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan zorlu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Zorlu deplasmanda alınan puan ve ortaya koyulan başarılı oyun teknik heyet tarafından olumlu karşılandı.

U-14 Takımından Şansız Mağlubiyet

Gol düellosuna sahne olan bir diğer mücadelede Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-14 Takımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde oynanan karşılaşmayı 3-2 kaybederek haftayı mağlubiyetle tamamladı. Sahaya yansıttıkları mücadeleci oyun ise beğeni topladı.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-12 Takımı 3 te 3 Yaptı

Geleceğin yıldız adaylarından oluşan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U- 12 Takımı, ligdeki çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Son üç maçını puan kaybetmeden tamamlayan kırmızı-beyazlı minikler, deplasmanda Rams Başakşehir A.Ş. Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 4-0 kazanarak haftayı farklı bir galibiyetle kapadı. Genç yeteneklerin sergilediği üstün performans, Pendikspor camiasında büyük sevinç yarattı.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Akademi takımları, hafta boyunca ortaya koyduğu mücadeleci karakter ve aldığı skorlarla kulübün geleceği adına umut vermeyi sürdürdü.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor

