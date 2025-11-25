Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Alt Yapı Takımları Haftayı 3 Galibiyet, 2 Beraberlik ve 1 Mağlubiyetle Tamamladı

Atko Grup Pendikspor U-17 Takımı Namağlup Liderlik Yürüyüşünü Sürdürüyor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 takımı, TFF Gelişim Ligleri 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu istikrarlı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yoluna namağlup şekilde devam eden kırmızı-beyazlı gençler, topladığı 26 puanla zirvedeki yerini korudu.

Hafta sonu Pendik Belediyesi Çamlık Stadı’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir maça çıkan Pendikspor U-17 ekibi, güçlü rakibi Beşiktaş A.Ş. U-17 takımını 2-1 mağlup ederek önemli bir engeli daha aşmayı başardı. Karşılaşma boyunca disiplinli oyun anlayışından taviz vermeyen kırmızı-beyazlılar, hem hücumda hem savunmada ortaya koydukları dengeli oyunla tribünlerden alkış aldı.