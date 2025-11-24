Bakan Yerlikaya'dan son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu, Türkiye'ye getirildi!
Yayınlanma:
Haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 9 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
