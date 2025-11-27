Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu...
Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, 28 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
DERBİYİ YASİN KOL YÖNETECEK
Süper Lig'de yeni hafta öncesinde Türkiye Futbol Federayonu, maçlarda görev alacak hakemleri duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı maçta Alper Akarsu, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e konuk olacağı mücadelede ise Halil Umut Meler görev alacak.Merkez Hakem Kurulu'nun paylaşımı;
