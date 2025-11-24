Heyecanına yenik düştü milyoner yarışmasında ilk soruda veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

  1. Anasayfa
ATV 'de yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu kim milyoner olmak ister yarışmasında ilginç anlar yaşanmaya devam ederken, 27 yaşındaki kadın heyecanına yenilerek, elendiği ilk soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Oktay Kaynarca'nın sunduğu genel kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde beklenmedik bir an yaşandı. Düzce'den katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, henüz ilk soruda yaptığı hata nedeniyle yarışmaya veda etti.

MİLYONER YARIŞMASINA İLK SORUDA VEDA ETTİ

Kaynarca'nın yönelttiği, "Size 'çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu' gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?" sorusu, yarışmanın açılış sorusu olarak ekrana geldi. Şıklar arasında "Aç mısın?", "Ne içersin?", "Tatlı yer misin?" ve "Kahvaltı yaptın mı?" seçenekleri bulunuyordu.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ

Heyecanına yenilen Elif Okumuş, doğru yanıt B şıkkı "Ne içersin?" olması gerekirken, A şıkkı "Aç mısın?" seçeneğini işaretledi. Cevabın yanlış çıkmasıyla birlikte yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Hiçbir para ödülü kazanamadan yarışmadan ayrılan Okumuş, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, yarışmadaki o anlar çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

