G.Saray - Union Saint-Gilloise maçına saatler kaldı: İşte, muhtemel 11'ler!



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı.

Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

GALATASARAY - UNION SAİNT GİLLOİSE

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi

UNION SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez

STAT: Rams Park

HAKEM: Jose Maria Sanchez

SAAT: 20.45

YAYIN: TRT 1

Sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-kırmızılılarda birçok eksik oyuncu yer alırken Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın da mücadeleye ilk 11'de başlamasının zor olduğu tahmin ediliyor.

Galatasaray'da Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, Union maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.



