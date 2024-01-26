Tesla hisselerinde ani düşüş var: Beklenti altında açıklanan bilanço, yatırımcıyı zora soktu…

Amerika menşeli şirket Tesla Inc.'in (TSLA) dördüncü çeyrek kazançları beklenenden düşük geldi. Bu da fiyatta dalgalanmaya neden oldu. 2023 son çeyrek raporu, hisse kaybına yol açtı…

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Tesla hisselerinde ani düşüş var: Beklenti altında açıklanan bilanço, yatırımcıyı zora soktu…

Tesla hisseleri, elektrikli araç üreticisinin üç aylık raporunun ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %3 düştü. Toplamda hafta sonuna doğru gelirken yüzde 12’ye kadar geriledi.

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TESLA HİSSESİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Tesla, bir yıl öncesine göre %47 düşüşle ve analistler tarafından beklenen 2,23 milyar doların altında kaldı. Ayrıca şirket, 2,06 milyar dolarlık işletme geliri bildirdi. Hisse başına seyreltilmiş kazanç, Visible Alpha tarafından derlenen fikir birliği görüşünün altında da 71 sent olarak geldi.

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Tesla hissesi (TSLA), şirketin Çarşamba günü geç saatlerde dördüncü çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından Perşembe günü %12 düştü ve tahminleri kaçırdı ve tüm yıl üretim görünümü yayınladı.

BİLANÇO BEKLENTİ ALTINDA KALDI

Dördüncü çeyrek geliri bir yıl öncesine göre %3 artarak 25.17 milyar dolar oldu. Ancak analistlerin beklediğinden biraz daha kötü geldi.

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Dördüncü çeyrek için Tesla, beklenen 25.87 milyar dolara karşı 25.17 milyar dolarlık üst düzey gelir bildirdi. Gelir bir yıl öncesine göre yaklaşık %3 arttı.

Tesla, 0,73 dolara karşı 0,71 dolarlık düzeltilmiş EPS bildirdi. Düzeltilmiş net gelir, 2,61 milyar dolara karşı toplam 2,48 milyar dolar oldu.

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Tüm yıllık üretimi açısından Tesla, "araç hacmi büyüme oranının, ekiplerimiz Gigafactory Texas'ta yeni nesil aracın lansmanı üzerinde çalışırken, 2023'te elde edilen büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olabileceği” açıklamasını yaptı.

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