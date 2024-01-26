Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, büyük bir başarıya imza attı. Dünyada ilk defa gerçekleşen operasyonda hastaya 6’lı çapraz karaciğer nakli yapıldı.

Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!

Operasyon 12 saat sürerken, büyük ve başarılı operasyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

NAKİL BEKLEYEN HASTALAR İÇİN UMUT OLDU

Sabah saat 8’de başlayan operasyon akşam 20’de tamalandı. Aynı hastanede daha önce 4’lü ve 5’li ilk operasyonlarda yapılmıştı. 6’lı çapraz karaciğer nakli hakkında Bakan Koca şunları söyledi;

Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!

“Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor.”

Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi