Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü

Malatya’nın ün yapmış olan hastanesi dünyada bir ilke imza attı. Sağlık sektörüne yeni bir literatür getiren ameliyat, büyük ses getirdi. Aynı zamanda ameliyat diğer hastalara umut oldu. İşte operasyonla ilgili detaylar…

YAYINLAMA
Google News
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü, büyük bir başarıya imza attı. Dünyada ilk defa gerçekleşen operasyonda hastaya 6’lı çapraz karaciğer nakli yapıldı.

Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!

Operasyon 12 saat sürerken, büyük ve başarılı operasyonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden değerlendirdi.

NAKİL BEKLEYEN HASTALAR İÇİN UMUT OLDU

Sabah saat 8’de başlayan operasyon akşam 20’de tamalandı. Aynı hastanede daha önce 4’lü ve 5’li ilk operasyonlarda yapılmıştı. 6’lı çapraz karaciğer nakli hakkında Bakan Koca şunları söyledi;

Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!

“Çapraz nakil ameliyatları, hastaların vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden organ alamamaları, aynı durumdaki hastalar arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması anlamına geliyor. Bu nakillerin en ilerisi olan 6'lı çapraz karaciğer nakil ameliyatları, nakil bekleyen hastalar için ümidi artırıyor.”

Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesiTürkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Uzmanlar dikkat çekti: “Omurga yaşlılığı domino taşı etkisi yapar”
Uzmanlar açıkladı: Su debisinin düşüşü ishale neden oluyor!
Uzmanlar açıkladı: Su debisinin düşüşü ishale neden oluyor!
Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!
Sinirlenme, uykusuzluk ve aşırı uyuma… Tüm bu şikayetlerin tek bir nedeni var!
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni virüs uyarısı, “Hastalık X”: Koronadan 20 kat daha etkili!
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni virüs uyarısı, “Hastalık X”: Koronadan 20 kat daha etkili!
Son Haberler
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Dünyada bir ilk! 6’lı çapraz ameliyatı Malatya’da yapıldı: Operasyon 12 saat sürdü
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Damadını 15 kurşunla öldürdü! Adliyeye sevk edilirken gazetecilere “iyi yaptım” dedi
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Bu fiyatlardan sonra saç, sakal karışacak! Son gelen zamlardan sonra beber fiyatları dudak uçuklattı!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Türk bayrağını koparıp geri dönüşüm torbasına atan şahıs adliyeye sevk edildi!
Uzmanlar açıkladı! Erkeklerde daha yaygın! 34 yaşındaki kanserli hastaya, yemek borusu nakli yapıldı
Uzmanlar açıkladı! Erkeklerde daha yaygın! 34 yaşındaki kanserli hastaya, yemek borusu nakli yapıldı
Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı
Uzmanlar açıkladı! Hastaneleri yoğunlaşmasının sebebi, kronik üst solunum yolu rahatsızlığı
Çok Okunanlar
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Muharrem ince açtı ağzını yumdu gözünü! CHP, her gün DEM'lenirse nasıl ittifak kuracağım?
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Türkiye'nin dört bir tarafından petrol fışkırıyor, iki yeni müjde daha an meselesi
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden o bölgelere uyarı geldi! Bugün hava durumu nasıl olacak? 26 Ocak Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
TPAO'dan Şırnak Gabar'da rekor: Günlük petrol üretimi 35 bin varile yükseldi
Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı rakam! O hastalık nedeniyle acile başvuruların oranı yüzde 20 arttı!
Sağlık Bakanı Koca'dan çarpıcı rakam! O hastalık nedeniyle acile başvuruların oranı yüzde 20 arttı!
Uzmanlardan çağrı! Tokalaşma geleneğine ara verip maskeleri takın!
Uzmanlardan çağrı! Tokalaşma geleneğine ara verip maskeleri takın!
Yorumlananlar
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
AK Parti İstanbul ilçe Belediye Başkan adayları belli oldu? AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tam listesi 2024
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Emekliye ek zam mı geliyor? Seçim öncesi Erdoğan müjde verebilir
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda
Sektör kaynakları alarm verdi, sürücüler dikkat! Bu gece benzine büyük zam yolda