Vatandaş dikkat! Mart seçimlerinden sonra kredi kartlarına düzenleme gelebilir…

Enflasyonun kendini hissettirdiği dönemlerden geçen halk daha fazla kredi kartına yükleniyor. Ancak kullanımlar artıkça borçlar kabarıyor. Yeni yılla beraber kredi kartlarında düzenlemenin gelmesi ise an meselesi. İşte konuya ilişkin yapılan açıklamalar…

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Vatandaş dikkat! Mart seçimlerinden sonra kredi kartlarına düzenleme gelebilir…

Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarının fazla kullanılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Taksitlendirme ve aşırı kullanıma dikkat çeken Bakan Şimşek, değişim sinyallerini vermişti.

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Bakan Şimşek’in ardından Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartlarındaki kullanıma tekrar dikkat çekti. 2 gün önce yaptığı açıklamada düzenleme sinyalini destekledi.

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BORÇLAR REKOR DÜZEYDE ARTIYOR

Kredi kartlarında, bir önceki yıla göre 12 aylık artış ciddi boyutlara ulaştı. Yüzde 157 artan bor oranı 1 trilyon 200 milyar liraya yükseldi. Bu sadece bireysel kredi kartı kullanan kişiler baz alınarak hesaplandı.

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Ekonimst Doç. Dr. Murat Turgut, HaberTürk TV’ye kredi kartı sorunlarıyla iligili açıklama yaptı. Katıldığı canlı yayında Mart ayından sonra değişikliğe gidileceğini söyledi.

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KREDİ KARTLARINA KISITLAMA GELEBİLİR

“Faiz oranlarını yükseltiyoruz ancak kredi kartı limitlere dokunmuyoruz. Hane halkının kredi kartına yönelmesine sebep oluyor. Türkiye'de kredi kartlarının bir kısmı da tabii kurumlar tarafından kullanılıyor ama bu kısım hiçbir zaman yüzde 50'ye çıkmadı. Ekonomiyi soğutmak istiyorsak bununla ilgili düzenleme yapmak zorundayız.

Açıkçası benim kanaatimi sorarsanız özellikle Mart ayından sonra bununla ilgili çok ciddi kararlar alınabileceğini düşünüyorum. Krediye erişim zorlaştığı için kredi kartı kullanımı ister istemez arttı. Geçtiğimiz günlerde bir kamu bankamızın genel müdürü Alparsan Bey buna dikkat çekti. Bunlarla ilgili kısıtlamalar gelmesi gerektiğinden bahsetti. Bence çok doğru bir karar olur. Çünkü ekonomiyi soğutmak istiyoruz artık.”

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