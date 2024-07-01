Tenis turnuvası Wimbledon’da Filistin’e destek: Soykırımı durdurun…

Filistin yanlısı protestocular Wimbledon sponsoruna karşı gösteri yaptı. Bir grup Filistin yanlısı protestocu, Barclays'in etkinliğe sponsorluğuna karşı gösteri yapmak için Pazartesi günü Wimbledon'un dışında dev bir tenis topu ve "Filistin kanıyla lekelenmiş" çileklerle toplandı.

FİLİSTİN PROTESTOLARI DEVAM EDİYOR

Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından düzenlenen protestoda, Grand Slam yarışmasının ilk günü olan Pazartesi günü güneybatı Londra tenis kulübünün ana girişinin dışında yaklaşık 100 protestocu görüldü.

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Protestocular, üzerinde "Barclays, Wimbledon ve soykırım sponsorluğu" yazan dev bir tenis topu ve kırmızı sosla kaplı çilek tabakları kurdular. Çileklerin üzerinde şu sözler yazılıydı: "Filistin kanıyla lekelenmiş Wimbledon çilekleri, Barclays'ın izniyle.”

Sıradaki taraftarlar, protestocular "okulları bombalamayı bırakın ve hastaneleri bombalamayı bırakın" sloganları attı.

Filistin Dayanışma Kampanyası sözcüsü Londra'dan 28 yaşındaki Lewis Backon, Barclays'in İsrail'e silah tedarik eden şirketleri finanse ettiğini söyledi.

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