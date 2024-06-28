ABD’nin büyük kapışması: Biden ve Trump karşı karşıya geldi

Mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki bu ilk tartışması oldu. Perşembe günü CNN sunucuları Jake Tapper ve Dana Bash'in ev sahipliğinde CNN tarafından Atlanta, Georgia'da yapıldı. 90 dakikalık tartışma ekonomi ile başladı. Ancak kürtaj, göç ve dış politika gibi konulara da değindi.

Ekonomik bölüm kısaydı ve tartışma, dijital varlıklar endüstrisi bir yana, teknoloji politikasına zar zor yaklaştı.

TARTIŞMADA ATIŞMALAR ALEVLENDİ

Amerikalı seçmenler, 5 Kasım seçimleri için iki ana başkan yarışmacısının Perşembe gecesi yarışmadan önceki ilk halka açık tartışması oldu.

78 yaşındaki eski ABD Başkanı Donald Trump, Atlanta'daki CNN genel merkezindeki tartışma sırasında düşünce zincirini kaybetmiş gibi görünen 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'a yüklendi.

BİDEN SESSİZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Yaşıyla ilgili eleştirilerle karşı karşıya olan Biden, kendisinden sadece üç yaş küçük olan Trump'ın enerjisiyle boy ölçüşemedi. Görevdeki başkan raspy başıboşlara başvurdu ve sözlerini ifade etmekle mücadele ediyor gibi görünüyordu. Bir noktada, kendini düzeltmek için geri dönmeden önce "milyarderlerden" "trilyonder" olarak bahsetti.

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REKLAM ARASINDA TÜRKİYE TANITIMI

Milyonların izlediği büyük tartışmada Türkiye, yine çok konuşuldu. Ülkemizin tanıtımı için reklam verildi ve Trump-Biden çekişmesinin reklam arasında ilk kuşakta Türkiye’nin tanıtımı yer aldı. Bu da kısa sürede çok konuşuldu.