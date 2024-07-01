Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişme: Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdi!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son yapılan faaliyetlere göre Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdiği açıklandı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişme: Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdi!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son yapılan faaliyetlere göre Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biri Harkiv, biri de Donetsk bölgesinde olmak üzere 2 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi yer aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son gelişme: Rus ordusu, Ukrayna'da iki bölgeyi daha ele geçirdi!

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Stepovaya Novoselovka yerleşim birimini kurtardı. Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novopokrovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusuna ait 72 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 616 uçak, 276 helikopter, 27 bin 40 İHA, 535 hava savunma füze sistemi, 16 bin 471 tank ve zırhlı araç, 1362 çok namlulu roketatar, 11 bin 185 obüs ve havan topu ile 23 bin 201 özel askeri araç imha edildi."

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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