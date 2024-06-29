Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor

Elektrik üretim maliyetleri arttıkça, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir düzenleme başlatıyor. 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre elektrik fiyatları önemli ölçüde artacaktır.

YAYINLAMA
Google News
Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor

EPDK, yeni tarifelerle birlikte elektrik fiyatlarının şu şekilde değişeceğini bildirdi

Mesken Aboneleri: Mesken aboneleri için elektrik fiyatları %38 oranında artacak. 100 kWh elektrik kullanan bir mesken abonesinin aylık faturası, bu zam nedeniyle 207,23 TL olacak.

Tarımsal Faaliyetler: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde otuz oranında arttı. Bu artış, tarımsal üretim maliyetlerini düşürecek ve çiftçilerin maliyetlerini artıracaktır.

Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptıKira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor

İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?

Kamu ve Özel Hizmetler: Elektrik fiyatlarına iki kademeli bir zam uygulanacak. Düşük kademede %38 ve yüksek kademede %20 artış bekleniyor.

Yürürlüğe Giriş Tarihi: Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024'te geçerli olacak. Enerji sektöründeki maliyet artışlarının bir sonucu olarak, bu zam kararı hem işletmeler hem de tüketiciler üzerinde daha fazla finansal yük getirecek.

Bu düzenlemenin enerji maliyetlerinin artmasıyla genel tüketici enflasyonuna katkıda bulunması bekleniyor. Elektrik tüketiminde tasarruf yapmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor; hem vatandaşlar hem de işletmeler enerji verimliliği konusunda daha bilinçli davranmalıdır.

EPDK'nın elektrik fiyatlarına yönelik bu son düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar EPDK'nın resmi web sitesindedir. Bu süreçte hem müşterilerin hem de sektör temsilcilerinin en son gelişmeleri takip etmesi çok önemlidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?
İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?
Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları
Devlet destekli tarım sigorta ödemeleri belli oldu: İşte 2023 yılının rakamları
Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?
Ücretsiz doğalgaz süreci bitti! Doğalgaza yeni zam var mı?
Son Haberler
Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor
Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor
Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı
Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
Amerika’da enflasyon soğuyor: İşte paylaşılan rakamlar…
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Deposunu fullemeyen kalmasın! Akaryakıta çifte zam geliyor!
Çok Okunanlar
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 29 Haziran 2024 Cumartesi tüm burç yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor
Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı
Bu ayrılış arka sokaklar dizisi izleyicilerini çok üzecek! Ünlü yönetmen 18 yıl sonra diziden ayrıldı
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
Kira gelirlerine stopaj mı geliyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz kira gelirlerinde stopaj açıklaması yaptı
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
Erdoğan müjdeyi verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
EPDK duyurdu! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yüzde 38 zam geliyor!
Yorumlananlar
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları
Altın bugün kaç TL, 0.50 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Haziran 2024 güncel tüm altın fiyatları