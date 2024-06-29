Temmuz’da elektriğe büyük zam var! Elektrik tarifesi değişiyor

EPDK, yeni tarifelerle birlikte elektrik fiyatlarının şu şekilde değişeceğini bildirdi

Mesken Aboneleri: Mesken aboneleri için elektrik fiyatları %38 oranında artacak. 100 kWh elektrik kullanan bir mesken abonesinin aylık faturası, bu zam nedeniyle 207,23 TL olacak.

Tarımsal Faaliyetler: Tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde otuz oranında arttı. Bu artış, tarımsal üretim maliyetlerini düşürecek ve çiftçilerin maliyetlerini artıracaktır.

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Kamu ve Özel Hizmetler: Elektrik fiyatlarına iki kademeli bir zam uygulanacak. Düşük kademede %38 ve yüksek kademede %20 artış bekleniyor.

Yürürlüğe Giriş Tarihi: Yeni tarifeler 1 Temmuz 2024'te geçerli olacak. Enerji sektöründeki maliyet artışlarının bir sonucu olarak, bu zam kararı hem işletmeler hem de tüketiciler üzerinde daha fazla finansal yük getirecek.

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Bu düzenlemenin enerji maliyetlerinin artmasıyla genel tüketici enflasyonuna katkıda bulunması bekleniyor. Elektrik tüketiminde tasarruf yapmanın önemi bir kez daha vurgulanıyor; hem vatandaşlar hem de işletmeler enerji verimliliği konusunda daha bilinçli davranmalıdır.

EPDK'nın elektrik fiyatlarına yönelik bu son düzenlemesiyle ilgili tüm ayrıntılar EPDK'nın resmi web sitesindedir. Bu süreçte hem müşterilerin hem de sektör temsilcilerinin en son gelişmeleri takip etmesi çok önemlidir.