İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?

İslam Memiş'ten gram altın yatırımcısına uyarı: Yıl sonu beklentisini açıkladı. Tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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İslam Memiş tarih verdi: Altında yıl sonu neler olacak?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, haziran ayının son işlem gününde yatırımcılara YouTube hesabından uyarılarda bulundu.

Borsada yeni bir ralli bekleniyor, ancak ben böyle düşünmüyorum. Gri listeye alınmanın zaten bir bedeli vardı, bu nedenle bu bedelden kurtulmak için heyecanlanmayacağız. Aslında normalleşiyoruz. Bahar havası beklenmiyor.

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Borsa İstanbul %1,5 büyüdü. Teknik sorunlar düzeltiliyor. 10 bin 700'de tutunabilmemiz durumunda 11 bin üzerini konuşabiliriz. Bu akşam bunu göreceğiz. Borsa dar bant aralığındadır.

Altın yüzde bir yükselişle günü kapattı. 2293 dolara geriledi. Destek seviyesi 2280 dolar. 10 dolar için riske girmemelisiniz. Temmuzda yeni rekorlara hazır olun, diye uyarmıştım.

Bütün pozisyonlarımız kapalı olduğu için harekete geçmeyeceğiz. Varlıklarımızı koruyacağız. 2600 dolarlık bir direnci bekliyoruz. Bu kırılırsa üç bin dolar açılır.

Gram altın da artıyor. 2485'e yükseldi. Gram altında satın aldım. Yıl sonunda üç bin ila üç bin üç yüz lira arasında bir gelir bekliyorum.

Gram altın yatırımcısı şunu göz önünde bulundurmalı. Altın ve dolar yavaş yavaş yükseliyor. 2450-2500 liradan satın alınabilir. 2485'ten de alabilirdim ve kenarda bekliyordum.

Gümüş onsu 29.02 dolardan satılıyor. Dün günü yüzde 1 yükselişle tamamladı. 31 dolar, 32 dolar, 34 dolar ve 37 dolar daha sonra gelir. Gümüşün her düşüşü bir alım fırsatı sağlar. Yükseliş yönlü tahminlerim hala devam ediyor. Gümüş gram fiyatı 30.77 lira. Ayrıca 30.50 güçlü bir destek seviyesi var. Böyle giderse gram gümüşü 37 liraya kadar çıkabilir."

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