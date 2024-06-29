Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor

Hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimi için çalışma başlatıyor. Yeni finansal planlar hazırlanacak. Hazine ve TOKİ sahaya inecek ve kapsamlı bir destek sağlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kapsamlı bir rapor sundu.

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre, Nihat Zeybekci, MYK öncesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını içeren bir rapor hazırlamak için Türkiye'nin yedi bölgesinden milletvekilleri ile görüşmüştü.

Rapor, dar ve orta gelirli vatandaşların konut satın alırken karşılaştıkları sorunları ve bunun için alınması gereken önlemleri ele aldı.

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MYK üyeleri, vatandaşların konut sorunları, finansal erişim talepleri, önerileri ve isteklerini kapsamlı bir şekilde öğrendi.

MYK, dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişimi ile ilgili yeni finansal araçların geliştirilmesi önerisini ele aldı. Başkan Erdoğan, sunumu sonuna kadar dinledi ve notlar aldı ve süreç hakkında araştırma yapılmasını istedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu konuyla ilgili standartlar oluşturmaya karar verdi. Buna göre, dar ve orta gelirli insanlar için uzun vadeli, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler geliştirilecektir.

Yeni finansal düzenlemeler planlanıyor. Hükümet, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında konut sektörüyle ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

OVP'ye göre, "Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır."

Finansa erişim talepleri ve dar gelirli vatandaşların konut sorunları, Hazine ve TOKİ tarafından yürütülecek bir çalışmayla değerlendirilecek. OVP'nin açıklanmasının ardından hükümet, ilk ev sahibi olacak kişilere uygun faizle kredi vereceğini açıkladı.

Dar ve orta gelir seviyesindeki vatandaşlar için konut kredisi kullanmak daha zor hale geldi.

Konut kredilerinde faiz oranları bankalardan yüzde 3 ile 6 arasında değişiyor. 1 milyon TL'lik konut kredisi alan ve en düşük faizli bir bankadan kredi alan bir kişinin aylık taksit ödemesi 32 bin TL oluyor.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar, bu durum nedeniyle kredi ile ev sahibi olma fırsatına sahip olamazlar.

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