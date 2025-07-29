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Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen balık tutma etkinliği bu yıl da balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. Pendik Sahili’nde gerçekleşen organizasyonda, 20 tekne katılımcılar için hazır bulundu.

Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti
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Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen balık tutma etkinliği bu yıl da balıkçılık tutkunlarını bir araya getirdi. Pendik Sahili’nde gerçekleşen organizasyonda, 20 tekne katılımcılar için hazır bulundu. İkişer ve üçer kişilik gruplar halinde teknelere dağılan yarışmacılar, kaptan eşliğinde 3 saat boyunca en fazla balığı yakalamak için hünerlerini sergiledi.

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Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen teknede balık tutma etkinliği, bu sene de balıkçılık tutkunlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Denizle iç içe keyifli vakit geçiren katılımcılar, hem balık tutmanın hem de rekabetin tadını çıkardı.

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Pendik Sahili’nde organize edilen etkinlikte, katılımcılar için 20 tekne hazır bulundu. İkişerli ve üçerli gruplar halinde teknelere alınan balıkçılar, kaptanlar eşliğinde yaklaşık 3 saat boyunca en fazla balığı yakalamak için kıyasıya mücadele etti.

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Etkinlik sonunda tüm teknelerden tutulan balıklar dijital terazi ile tartıldı. Ağırlık olarak en fazla balığı yakalayan katılımcılar dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

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İlk üçe giren yarışmacılara olta takımı, balıkçılık çantası ve Pendik Belediyesi Spor Tesis üyeliği hediye edildi. Öte yandan tüm katılımcılara ikramlarla birlikte çapari, kurşun ve hatıra bezleri verildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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