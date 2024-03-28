Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!

Tekirdağ'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan denetimlerde, dikkat çekmemek için uyuşturucu hap yüklü otomobili çekiciyle taşınırken polisin dikkati sayesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!

Tekirdağ'da uyuşturucu tacirleri, dikkat çekmemek için uyuşturucu hap yüklü otomobili çekiciyle taşıdı. Polisin dikkati sayesinde binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini engellemek ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında otomobil yüklü bir çekici durduruldu.

Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!

POLİSİN ŞÜPHESİ ÜZERİNE ÇEKİCİ DURDURULDU

Aracın durumundan şüphelenen polis ekipleri; çekici ve üzerindeki otomobil ile hareket ettiği değerlendirilen başka bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda çekicinin üzerindeki otomobilden karton karton hap çıktı. Polis aramasında 20 kutu içerisinde 80 plaster halinde bin 120 adet sentetik ecza, bin plaster halinde 14 bin 13 adet sentetik ecza olmak üzere toplam 15 bin 133 adet sentetik ecza, 2 fişek 3,11 gram esrar ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!
Konu ile ilgili olarak M.Y., T.K., R.K., M.E., M.Ü ve M.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y., T.K ve R.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu yüklü otomobili, çekici ile kamufle etmeye çalıştılar!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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