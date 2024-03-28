Hangi oylar geçersiz sayılacak? 31 Mart günü oy verirken buna dikkat edin

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidecek. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettikleri adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacaktır. Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz kabul edilecektir?

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Hangi oylar geçersiz sayılacak? 31 Mart günü oy verirken buna dikkat edin

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oyların hangi durumlarda geçerli ve hangi durumlarda geçersiz sayılacağını belirledi.

Bu nedenle, aşağıdaki oy pusulaları geçersiz sayılacaktır:

- Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı ve arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, sandık kurulunca belirlenen biçim ve renkte olmayan oy pusulaları.

- Oy pusulalarına "evet" veya "tercih" mührü basılmamış.

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- Bağımsız adaylara veya siyasi partilere ayrılan alanlardan birkaçına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "evet" veya "tercih" mührü basılı oy pusulaları.

- Sandığın oy kullandığı seçim bölgesinden farklı bir seçim bölgesi için hazırlanmış oy pusulaları.

- Oy pusulalarının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olması.

- Herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür, parmak izi veya "evet" veya "tercih" mührü dışında herhangi bir özel işaret.

- Bağımsız adaylara veya siyasi partilere özel olarak işaretlenmiş, çizilmiş veya karalanmış oy pusulaları.

- Pusuladaki matbu yazıların ve şekillerin dışında harfler, sayılar, yazılar veya şekiller içeren birleşik bir oy pusulasıdır.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğer pusulanların geçersiz olduğu anlamına gelmez.

Oy pusulalarının geçersiz olduğu durumlar şunlardır:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında bütünlüğü bozulmadan bir kısmının kazayla yırtılması

- Pusulanın herhangi bir şekilde lekelenmesi, bunun özel olarak işaret koymak için yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konması nedeniyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer bölümlerine geçmesi.

- Bir bağımsız aday veya siyasi partinin alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşması.

- Birden fazla "tercih" veya "evet" mührü basmak, başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına girmemek kaydıyla.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türü geçersiz olduğunda, diğer seçim türü de geçersiz olacaktır.

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