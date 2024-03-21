Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametinde yaşanan feci kazada, kontrolden çıkan bir tır yolcu minibüsüne çarptı. Kaza yerinde 5 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.