Tekirdağ'da katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan tır, yolcu minibüsüne çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)