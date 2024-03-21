Uzman isim altın konusunda uyardı! Hatice Kolçak tarih verdi

Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, vatandaşlara piyasalardaki son gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi. Koçak, yatırımcılara piyasalar hakkında bilgi verdi ve Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tahmin etti. Çarşamba günü FED'in faiz kararı ve alınacak kararlar hakkında karar verdi.

Hatice Kolçak, "Özellikle Federal Rezerve bakacağız, takip edeceğiz ve içeride bizim Merkez Bankası'nı takip edeceğiz" dedi. Çünkü Fed piyasaları kontrol ediyor. Hatta piyasalarımız üzerinde bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dedi.

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Borsa Çok Hızlı Yükselişe Geçti

Seçim havası varsa, özellikle riskli piyasalarda çok da bir şey beklememek gerekir. Bir hareket bekleniyor. Ayrıca 8 bin 500'e kadar düşebilir. Borsa daha çok yatay, ancak hızlı yükselişler yerine tepki yükselişleri olabilir. Ayrıca 9 binleri görebiliriz. 9 bin 400'e ulaşabiliriz ama yeni ralliler beklemiyoruz. Hatta 8 bin 500'lere çıkması mümkündür." dedi.

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Dolar ile ilgili olarak Hatice Kolçak, "Dolar dün 32.11'di" dedi. 32.30 şimdi. Bu, günün başlangıcıydı. Dolar/TL'de yükseliş devam ediyor. Seçimler bittiğinde ne olacak? Dolar'ın durumu ne olursa olsun, değeri artacaktır. Bu önemlidir. Er ya da geç olması gereken seviyeye ulaşacaktır." dedi.

Altı Piyasası Birbirine Karışacak

Altın analizinde Hatice Kolçak, "Bu hafta altın çok önemli. Altın 2148 Dolar seviyesindeydi. Altın şu anda 2140 dolar. Gram, haftaya 2230 TL ile başladı. FED altın fiyatlarını etkiler. Bu hafta altın ve ons'ta yukarı çıkıştan çok alım var, bu da yatay olmasına rağmen alım fırsatı sunuyor.

Çarşamba günü FED piyasalara olumlu bir mesaj verirse, bu yıl için piyasalar o kadar baskılanacak anlamına geliyor. Hatice Kolçak, "Altın güçlü duruyor" dedi. Bununla birlikte, bir sorun ortaya çıkarsa, 2148 2149 bölgesi o noktayı destekler. Bu hafta bu seviyenin altında olacak. Kırmayacaksa gideceği yer zaten oldukça açık. 2350-2400 arasında konuşacağız. Dedi.