Ankara'ya sabah saatlerinde kar sürprizi!

Başkent’te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı.

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Ankara'ya sabah saatlerinde kar sürprizi!

Başkent’te sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Ankara'nın kuzey ilçeleri Kızılcahamam, Çamlıdere'de gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın merkezinde de kendini gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Okula ve işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaştı. Kentte sıcaklıklar yağış ile birlikte 5 dereceye kadar düşecek. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Ankara'ya sabah saatlerinde kar sürprizi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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