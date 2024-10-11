ŞOK Marketler, girişimci kadınlar için "ŞOK'ta Ben de Varım" projesine imza attı

ŞOK Marketler zinciri, girişimci kadınlara fırsat sağlamak için önemli bir projeye imza attı. Kadın girişimcilerin ürünleri "ŞOK'ta Ben de Varım" projesi ile müşterilerle buluşacak.

ŞOK Marketler, "ŞOK’ta Ben de Varım" projesiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden kadın kooperatiflerinin ürünlerini mağazalarında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker (sağ 5), ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel (solda) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktörü Belen Sanz Luque (sol 4) açıklamalarda bulundu.

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