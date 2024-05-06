Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5. katında doğalgaz bomba gibi patladı!

Tekirdağ Çorlu Cemaliye Mahallesi’nde doğalgaz patlaması sonucu hareketli dakikalar yaşandı. Patlama sonucu çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

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Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5. katında doğalgaz bomba gibi patladı!

Tekirdağ Çorlu Cemaliye Mahallesi’nde doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Egem Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı apartmanın en üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5.kattında doğalgaz bomba gibi patladı!

Durumu kritik

Yangın nedeniyle ikamette bulunan Özgür Ateş (25) ağır yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan Ateş’in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5.kattında doğalgaz bomba gibi patladı!

Patlama nedeniyle 3 ikamette maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili konuşan vatandaşlar, büyük bir gürültü duyduklarını ifade etti.

Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5.kattında doğalgaz bomba gibi patladı!


Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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