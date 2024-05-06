Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında yağan görenleri hayrete düşürdü.
Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde 0 dereceyi gösterdi. Tam yaz geldi derken havanın biranda soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın İmranlı ilçesi de sabah saatlerinde kar yağışından nasibini aldı. Mayıs ayında yağan lapa lapa kar ilçe sakinlerini hayrete düşürdü.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)