Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!

Mayıs ayında, Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde 0 dereceyi gösterirken lapa lapa yağan kar görenleri şaşırttı.

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Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!

Sivas’ın İmranlı ilçesinde Mayıs ayında yağan görenleri hayrete düşürdü.
Sivas’ta termometreler sabah saatlerinde 0 dereceyi gösterdi. Tam yaz geldi derken havanın biranda soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Sivas’ın İmranlı ilçesi de sabah saatlerinde kar yağışından nasibini aldı. Mayıs ayında yağan lapa lapa kar ilçe sakinlerini hayrete düşürdü.

Mevsimler şaşırdı! Mayıs ayında o, ilde resmen lapa lapa kar yağdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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