Görenleri kahkahaya boğan trafik kazası! Aracıyla çarptığı motosikletli kişi bakın kim çıktı!

İstanbul Fatih'te görülmesi ender rastlanan bir olay yaşanarak, bir kadın sürücü trafikte ilerlerken arkadan çarparak kaza yaptığı motosikleti kişinin kim olduğu ortaya çıkınca görenleri kahkahaya boğdu.

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Görenleri kahkahaya boğan trafik kazası! Aracıyla çarptığı motosikletli kişi bakın kim çıktı!

Fatih'te bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

"PAYLAŞ AĞABEY REZİLLİĞİ GÖRDÜNMÜ"

Fatih Millet Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

ANNESİNİN ÇARPTIĞINI DUYUNCA KAHKAHAYA BOĞULDU

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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