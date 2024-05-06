Devlet PTT aracılığıyla ödeyecek! Devletten 2500 liralık destek

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan yardımlardan biri olan gıda desteği ile ilgili başvurular devam ediyor. Ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor.

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Devlet PTT aracılığıyla ödeyecek! Devletten 2500 liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi bireylere devam eden yardımları sürdürüyor. Aile Bakanlığı aracılığıyla, belli başlı şartları taşıyan birey ya da hane bazlı olarak destekler, yaşam koşullarının giderek zorlandığı günümüzde hak sahibi bireylerin hesabına aktarılıyor.

Bu aktarımlar PTT aracılığıyla yapılırken, başvurular SYDV vakıflarına ya da e-Devlet aracılığıyla Aile Bakanlığı sosyal yardımlar sekmesine yapılabilir. İhtiyaç sahibi bir kuruluşun ihtiyacına göre şekillenen ödemeler hesabına tanımlanır. Gıda yardımı destek paketi kapsamında 2500 TL'ye varan destek ödemesi hesaplara aktarılırken, gıda yardımı başlığı altında başvurular değerlendiriliyor. Son zamanlarda tutar artışı dikkat çekti.

Gıda Yardımı Başvurusu

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81 ilde, Aile Bakanlığı gıda yardımlarını hak sahiplerine dağıtıyor. Bu ödemeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yapılırken, yıl boyunca ihtiyaç sahibi bireyin hesabına aktarılabiliyor. VGM tarafından sağlanan gıda desteğinin yanı sıra devlet tarafından sağlanan bu destek için bazı şartlara uymak gerekir. Haneye giren kişi sayısına göre değişen destek, ayın belirli dönemlerinde 2500 TL olarak ödenir.

Gıda yardımı için başvuru koşulları

İhtiyaç sahibi bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamak için senede iki kez dini bayramlar öncesinde ödenen destek, ihtiyaç durumunun devam etmesi durumunda yıl boyunca ödenebilir. Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane için kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan haneler, sosyal yardımdan yararlanabilir.

Başvuru için kimlik belgesi yeterlidir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından incelendikten sonra onaylanır. Bayram öncesinde ödendiği için toplumda bayram harçlığı olarak da bilinir. Gelir belgesi istenen başvurularda, kişinin asgari ücrete göre belirlenen gelirin altında bir gelire sahip olması gerekir.

Aile Bakanlığı, sosyal destek ödemeleri sekmesine giden ve gerekli bilgileri dolduran e-Devlet başvuruları için kimlik ve şifre kullanılarak sisteme girilir. Heyet, hane ziyaretinin ardından kaymakamlık aracılığıyla başvuru sürecini değerlendirecek ve başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

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