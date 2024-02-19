Tekirdağ'da düğünde, gelin ile damadın yakınları birbirine girdi!

Tekirdağ Çorlu’da düğünde gelin ile damadın yakınları birbirine girdi. Erken saatlerde başlayan kavga düğünü yarıda bıraktırdı.
Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak üzerinde akşam saatlerinde başlayan düğün cemiyetinde gerginlik yaşandı. Gelin ve damadın yakınları arasında laf atma yüzünden kavga çıktı. İki grup birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Devriye Ekipler Grup Amirliği ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandırıldı. Çıkan kavgada 1 kişi hafif yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)