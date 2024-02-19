Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. 10 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli ikramiye alacaklar. Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin yüzde kırk artışla 3 bin liraya yükseltileceğini açıkladı.

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Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emeklilere iki yılda bir bayram ikramiyesi verilmektedir. Geçen yıl 2 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam yapıldı. Bu yıl zamlı emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı sırasında dağıtılacak. 2024 emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman girecek? Konuyla ilgili son gelişmeler burada bulunabilir...

2024 Emeklilik İkramiyesi Ne Kadar?

Emeklilerin bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

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TBMM'ye sunulan 8. Yargı Paketi, emekli bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltmeyi içeriyordu.

Bayram İkramiyeleri Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan'da başlayacak. Bu kapsamda, emekli bayram ikramiyeleri 1 Nisan'dan 9 Nisan'a kadar hesaplarına yatacaktır.

EYT düzenlemesi olmadan emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar ve 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler Ramazan Bayramında ikramiyeden yararlanacak. 1 Nisan'dan sonra emeklilik dilekçesi verenler bu yılki Ramazan Bayramı'nda ikramiye alamayacaklar.

Kurban bayramı bu yıl haziran ayında kutlanacak. 1 Nisan ile 31 Mayıs arasında emeklilik dilekçesi veren EYT'liler de Kurban Bayramı'nda zamlı ikramiyeden yararlanabilecekler.

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