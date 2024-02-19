Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, evinin önündeki şahısı tabanca ile ateş açarak ağır yaralayan saldırganlar bununla da yetinmediyler, yaralanan şahısın hamile eşini sopa ile tarp ettiler.

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Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinin önünde tabancalı saldırıya uğrayan şahıs ve sopayla feci şekilde darp edilen 6 aylık hamile eşi yaralandı. Polis ekiplerince çıkan kavga dağıtılırken, arbedede yaralanan saldırgan ile kızı da hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 18.15 sıralarında Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önündeki bankta oturan E.Ç. kendine çay getiren 6 aylık hamile eşi C.Ç. ile dehşeti yaşadı. Koşarak gelen Y.D. bilinmeyen bir sebeple yanındaki tabancasını çıkartarak E.Ç'ye bir şarjör mermi sıktı. Mermilerin bacak ve karnına isabet ettiği E.Ç. kanlar içinde yere yığıldı. Tabaca sesleri duyan Y.D.'nin kızı N.D. ile S.A. ve S.A isimli iki akrabası bölgeye geldi. S.A. ile S.A., C.Ç.’yi yerde sopayla ve tekmeleyerek feci şekilde darp etti. Çıkan arbedede Y.D. ile kızı N.D. aldığı darbelerle yaralandı.

Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga dağıtıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.Ç., 6 aylık hamile eşi C.Ç., Y.D. ve kızı N.D. çevre hastanelere götürüldü. S.A. ve S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Öte yandan, 14 Temmuz 2023 tarihinde Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana gelen olayda Y.D.'nin 13 yaşındaki oğlu Özgür Mert D. iki arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Olaydan, 10 gün sonra ise Y.D.'nin yakınları Özgür Mert’in kıyıda kalan kıyafetlerini yaktığı ve çocuğunu da alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığını iddia ettikleri bir kişinin evine taş, sopa ve av tüfeğiyle saldırmıştı. Saldırıda 1 kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Polis olayla geniş çaplı inceleme başlattı. Olayların birbiriyle olan ilişkisi ekiplerin çalışmaları neticesinde belli olacak.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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