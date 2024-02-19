İslam Memiş tarih verdi! Parası olan bunu yapsın

Son birkaç gün içinde, altın fiyatları ons başına 2 bin doların altına düşmesinin ardından hızla yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte, Fed'in yakın vadede faiz indirimine gitme olasılığı azaldı. Bu, Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirilerinin artmasına ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Doları'nın değer kazanmasına neden oldu.



Altın piyasası, İstanbul'daki gelişmelerin bir sonucu olarak etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri perakende satış verilerinin beklenenden daha düşük çıkmasıyla altın fiyatı 2.000 doların üzerine çıktı. Yurt içinde, gram altın fiyatı 0,30 düşüşle 1.989 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını fiyatı da yüzde 0,32 düşüşle 13 bin 366 liraya düştü.

Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Şubeye gitmeye gerek yok! Emekliye online 10 bin TL veriliyor

Çocuğu olan PTT’den para alacak! Tek sefer değil çocuk büyüyene kadar destek verilecek





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcıların yaşanan düşüşler nedeniyle paniğe kapıldıklarını söylüyor, ancak bu aslında daha fazla alım fırsatı da sunuyor. Memiş, gram altın/TL'deki gerilemenin yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini belirtti ve altın için belirlenen 2000-2050 dolarlık bant aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi.



Altın yatırımcılarına sepet yöntemi de Memiş tarafından önerildi. Memiş, dolar, altın ve diğer emtiaların sepet uygulamasında bir arada bulunması gerektiğini vurguladı. Bu şekilde riskin dağıtılabileceğini söyledi.



Altın ve diğer metallerdeki yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, yatırımcıların süreci yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.