TEB açıkladı: İlaç firması, 3 ilacın satışını durdurdu… Hastalar ne yapacak?

Dünya genelinde ilaçlarla ilgili sıkıntılar sürekli gündeme geliyor. Her dönemde ilaçların yararı ya da zararı insanlar tarafından konuşuluyor. Ancak bazı ilaçların tedavi yöntemi ilaçlarla daha fazla iyileşme sürecine girebiliyor.

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Türk Eczacıları Birliği (TEB), hastalar için haftanın ilk olumsuz haberini verdi. 3 hasta grubunda yer alan kişiler için artık ilaç temini yapılamayacak. Yabancı ilaç firması; migren, epilepsi ve alzheimer ilaçlarının satışlarını durdurdu.

TEB’DEN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Yabancı firma, 3 hastalığa ait kullanılan ilaçları artık Türkiye’ye temin etmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine Türk Eczacıları Birliği (TEB)’nden yazılı bir açıklama geldi. TEB’in açıklamasında şunlara yer verildi;

“Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bir ilaç firması, dağıtım kanallarına gönderdiği bir yazıyla Türkiye pazarındaki satışa sunduğu bazı ilaçların satışını sonlandırdığını duyurmuş, firmanın İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörlüğü tarafından da bir basın kuruluşuna 'Mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık' açıklaması yapılmıştır.

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Söz konusu firma geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada şirketlerinin Türkiye'den çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etmiştir. Açıklamada kamuoyunda haberlere esas olan bazı ilaçların satışının durdurulmasıyla ilgili farklı bir gelişmeden bahsedilmemiştir.”

İLAÇLAR BULUNAMAYACAK

“Konunun özü, firmanın Türkiye pazarından kısmen ya da tamamen çekilip çekilmemesi değildir. Konunun esası, epilepsi, Alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçlar ile göz damlalarını içeren bazı ilaçların satışının durdurulması ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin de olmaması nedeniyle hastalarımızın yaşadığı mağduriyettir.”

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