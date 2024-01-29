Simit zammı olay olmuştu: Tepkiler üzerine eski fiyattan satışlar devam edecek…

Zam üstüne zam gören vatandaş, temel ihtiyaçlarını bile zorla karşılayacak duruma geldi. Şubat ayı maaşları görülmeden halk isyan etmeye başladı. Asgari ücretli daha 17 bin 2 liralık zammı cebine koymadan parasını eritti.

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ANKARA’DA SİMİT 15 LİRA OLMUŞTU

Türkiyenin başkentinde simitlere yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Bu zam artışı büyük tepkilere neden olmuştu. Yüzde 50’den fazla zam gören simit 10 liradan 15 liraya çıkarılmıştı. Fakat karar çok geçmeden iptal edildi.

ZAM, BUGÜN İTİBARIYLA İPTAL EDİLDİ

Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, büyük tepki gördüklerini dile getirerek, simitteki zamı geri çektiklerini duyurdu. 10 liradan 15 liraya çıkan fiyat karşısında Esnaf Odası Başkanı, gerekli açıklamayı yaptı. Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş,

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“Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz.”

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