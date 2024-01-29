Dolandırıcılardan yeni yöntem: Sakın yanlışlıkla hesabınıza gelen parayı geri göndermeyin!

Sakın yanlışlıkla hesabınıza gelen parayı geri göndermeyin! Dolandırıcılar her geçen gün farklı yöntemler bularak, vatandaşları mağdur etmeye çalışıyor. Bu kapsamda ağır Ceza Avukatı Cem Duman, dolandırıcıların yeni keşfettiği bir yöntem konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Dolandırıcılardan yeni yöntem: Sakın yanlışlıkla hesabınıza gelen parayı geri göndermeyin!

Son dönemlerde dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırılma vakalarının sayısı arttı. Dolandırıcıların ilk hedefi kolay yoldan para kazanmak isteyenler olurken, son hedefleri iyi niyetine yenik düşen vatandaşlar oldu.

Dolandırıcılar, yeni geliştirdikleri yöntemle, yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları hedef olarak gördükleri vatandaşlara transfer ettikten sonra yanlışlıkla gönderdiklerini iddia ederek, başka bir banka hesabına transfer etmesini istemeye başladı.

Konu hakkında uyarılarda bulunan Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, vatandaşların tanımadıkları kimseye para transfer etmemesini, kara para aklama suçundan hukuken suçlu duruma düşebileceklerini söyledi.

"İyi niyetinizin suistimal edilmesine izin vermeyin"

Dolandırıcıların her geçen gün yeni bir yöntem geliştirerek, vatandaşları mağdur ettiğini ifade eden Ağır Ceza Avukatı Cem Duman, son zamanlarda dolandırıcılık davalarında gözle görülür bir artış olduğunu belirtti.

Dolandırıcılık davalarında bilinçli olarak suça karışanlar kadar farkında olmadan suça ortak olan vatandaşların da çok fazla olduğunu ifade eden Duman, "Maalesef dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler bulmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, önceki dönemlerde kolay yoldan para kazanmak isteyenleri tuzağa düşürürken, artık iyi niyetli vatandaşları suça ortak ederek, masum insanları dolandırıyor. Bu yöntemi kısaca açıklamak gerekirse, vatandaşları dolandırmak isteyen dolandırıcılar, internet bankacılığı üzerinden takip edilmelerini zorlayacak ve suçun ispatını geciktirecek hamleler buldu.

Yani, bir vatandaşın hesap bilgilerini ele geçiren vatandaşlar, parayı ilk olarak kendi hesaplarına yönlendirmektense, daha önceden gözlerine kestirdikleri bir vatandaşın hesabına transfer ediyor. Daha sonra bu vatandaşlara iletişim kuran dolandırıcılar, paranın o hesaba yanlışlıkla transfer edildiğini iddia ederek, geri almak istiyorlar. İyi niyetli vatandaşlar, hesaplarına yanlış gönderildiği iddia edilen parayı geri göndermek istediklerinde dolandırıcıların ilettiği başka bir hesaba gönderiyor.

Bu yapılan en büyük yanlıştır çünkü artık dolandırıcılığa konu olan para, çalınan hesaptan iyi niyetli vatandaşın hesabına, oradan da dolandırıcıların hesabına geçmiş oluyor. Bu duruma düşen vatandaşlar, olayın hukuki bir boyuta taşındığı zamanlarda mağdur olmasına rağmen sanık sıfatıyla yargılanabilir. Tavsiyem, kesinlikle hesabınıza nereden geldiğini bilmediğiniz bir parayı harcamayın ve başka bir hesaba transfer etmeyin. Böyle durumlarda beklemek ya da gerekli mercilere bu durumu haber vermek en doğru karar olacaktır" dedi.

Dolandırıcılardan yeni yöntem: Sakın yanlışlıkla hesabınıza gelen parayı geri göndermeyin!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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