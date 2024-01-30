Tayland'da okulda yaşanan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Tayland'da okul bahçesindeki dehşet anlarının görüntüleri paylaşıldı. 14 yaşındaki öğrencinin okulun bahçesinde arkadaşını bıçakladığı anlara ait yeni görüntülerkan dondurdu.

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Tayland'da okulda yaşanan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

Tayland'da 14 yaşındaki öğrencinin okulun bahçesinde arkadaşını bıçakladığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Tayland’ın başkenti Bangkok'taki Narknarwaoumtump okulunun bahçesinde sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bıçaklı saldırı sonrası okulun bahçesinde büyük panik yaşandığı ve saldırıya uğrayan çocuğun ayakta bir süre sendelemesinin ardından yere yığıldığı görüldü. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci ise önce diğer öğrenciler ve daha sonra öğretmenler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Tayland polisinin olay sonrası yaptığı ilk incelemeler sonucunda iki çocuk arasında bir süredir para alışverişinin olduğu aktarıldı. Saldırgan öğrenci, polise verdiği ilk ifadesinde arkadaşının kendisinden bir süredir para istediğini ve herkesin içinde alay ettiğini iddia etti.
Bangkok Polis Şefi Wachirakorn Wongboon yaptığı açıklamada, saldırıyla alakalı olarak okul yönetimi, öğretmenler, diğer öğrenciler ve iki öğrencinin aileleri ile yapılan ön sorgulamalar sonucunda ikili arasında bir süredir para alışverişi olduğunu ve saldırının intikam amaçlı olarak planlı gerçekleştirilmiş olabileceğini ifade etti.

Tayland'da okulda yaşanan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Okuldaki bayrak töreni sırasında yaşanan olayda 14 yaşındaki bir erkek öğrenci, aynı yaşlardaki arkadaşını tüm öğrencilerin gözü önünde boynundan ve karnından defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tayland'da okulda yaşanan bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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