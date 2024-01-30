SSK ve Bağ Kur emeklisi fark ödemesini ne zaman alacak? Emeklinin fark ödemeleri ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında yeni yılla beraber düzenleme getirildi. İlk zammı kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ancak emekliler bu zammı yeterli bulmamıştı.

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İkinci zammı ise Cumhurbaşkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıktan aracılığıyla duyurdu. Bu sayede emekli maaşlarına iki zam yapıldı. Bu zam düzenlemesi meclisten geçti.

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Meclis onayı ile beraber özel işten emekli olan vatandaşın zma oranı memur emeklisi ile eşitlendi. Artış oranı aynı miktarda tutuldu. Şimdi milyonlar farkın yatırılmasını bekliyor.

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Fark ödemelerinin yatırılacağı tarih Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla netleşmiş olacak. Meclisten geçen yasa, Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından fark ödemesi hesaplara yatacak. Bu da ortalama 1 hafta içinde gerçekleşmiş olacak.

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