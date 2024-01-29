Fed faiz kararı ne zaman? İlk 2024 Fed faiz kararı bu ay mı açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği bir karar var. Hem iç hem dış piyasada ABD Merkez Bankası’nın kararı yakından takip ediliyor. Karar; altın, dolar, hisse senetleri ve dijital varlıkları doğrudan ya da dolaylı şekilde etkiliyor. Peki Fed faiz kararı ne zaman?

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Fed faiz kararı ne zaman? İlk 2024 Fed faiz kararı bu ay mı açıklanacak?

ABD 2024'te faiz oranlarını düşürmeyi bekliyor. Federal Rezerv yetkilileri, yatırımcıların şimdi hazırlamak için atabilecekleri adımlar var.

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Merkez bankasının Aralık ayında yayınlanan son ekonomik projeksiyon özeti, bu yıl üç kesintinin gelebileceğini gösteriyor. Bu, her birinin çeyrek-yüzde-puanlık bir düşüş olduğunu öne çıkarıyor.

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AMERİKA’DA ENFLASYON DÜŞÜYOR

Fed, enflasyonu düşürmek için Mart 2022'de borçlanma maliyetlerini agresif bir şekilde artırmaya başladı. Enflasyon o zamandan beri pandemi döneminin en yüksek seviyelerinden önemli ölçüde azaldı. Sonrasında faiz oranlarını çok yüksek tutma riskleri ABD'yi durgunluğa sevk etti.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

FOMC, yıl boyunca düzenli olarak planlanmış sekiz toplantı ve gerektiğinde diğer toplantılar düzenler. Politika beyanlarına ve tutanaklara bağlantılar aşağıdaki takvimlerde yer almaktadır. Düzenli olarak planlanan toplantıların tutanakları, politika kararı tarihinden üç hafta sonra serbest bırakılır.

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Komite üyeliği, yılın düzenli olarak planlanan ilk toplantısında değişir. İlk faiz karar 31 Ocak 2024 Perşembe günü gerçekleşecek. Yılın ilk faiz açıklaması olacak.

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