Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…

Süper Lig 2023-2024 sezonu kıyasıya yarışa sahne oluyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gerçekleşen yarış kafa kafaya devam ediyor. 23. haftada Galatasaray zorlu mücadelede aldığı galibiyetle zirveden kopmadı…

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Galatasaray, yılmadı yıkılmadı: 90’da bulduğu golle zirve yarışını sürdürdü…

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde, Gaziantep FK’yı ağırladı. Zorlu geçen maçta sarı kırmızlı ekip, son dakikada bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etti.

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Yüksek tempoda geçen maçın ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçti. 70. dakikadan sonra açılan İstanbul ekibi, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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İLK YARI ANTEP, İKİNCİ YARI GALATASARAY

Maçın ilk yarısında kontra ataklarla Galatasaray kalesini zorlayan konuk ekip Gaziantep FK, golü duran top sonrasında buldu. 29. dakikada Antep’in golünü Arda Kızıldağ kaydetti. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının sonucuydu.

İkinci yarıya baskılı başlayan Galatasaray, maça giren oyuncularla daha da alevlendi. Ancak gol perdesi 70. dakikadan sonra açıldı. Oyuna ikinci yarı dahil olan Zaha, 72. dakikada skoru eşitledi.

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Galatasaray’a galibiyet golünü ise Barış Alper Yılmaz kaydetti. Dakikalar 98’u gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, sahne aldı ve maçın skorunu tayin etti.

MAÇ SONU OKAN BURUK’TAN AÇIKLAMALAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam Rams Park’ta oynanan maçı değerlendirdi;

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"Galatasaray olarak kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor.

Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar."

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