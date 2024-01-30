Santa Maria Kilisesi’nin saldırganları, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nin saldırganları, yoğun önlemlerle beraber sağlık kontrolünden geçirildi.

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Santa Maria Kilisesi’nin saldırganları, sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken, kurşunların hedefi olan Tuncer Cihan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada işlemleri biten şüpheliler, tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Santa Maria Kilisesi’nin saldırganları, sağlık kontrolünden geçti

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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