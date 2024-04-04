Ticaret Bakanlığı, açıkladı! Türkiye'nin Mart ayı ihracat rakamları belli oldu!

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat 30 milyar 95 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 10 düşüşle 7 milyar 517 milyon dolara geriledi.Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre, mart ayı ihracat rakamı, ocak ve şubat aylarını geride bırakarak aylık artışını sürdürdü.

Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde ithalat 30 milyar 95 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 10 düşüşle 7 milyar 517 milyon dolara geriledi.

Ocak ayında 20 milyar dolar, şubat ayında 21,1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleşmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023 yılı mart ayına kıyasla yüzde 4,1 oranında bir gerilemenin olduğu ancak tarihsel olarak en yüksek üçüncü mart ayı ihracat rakamının gerçekleştiği belirtildi. Yıllık bazdaki gerilemenin en önemli nedeninin takvim etkisi olduğu ifade edildi.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ocak-Mart dönemindeki ihracatta ise 63,7 milyar dolarla tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı.

İYİ Parti’de istifa depremi: Buğra Kavuncu’nun ardından Akburak, partiden ayrıldı…

Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artacak mı? Yağmur yağacak mı? Perşembe günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

PFDK kararlarının ardından Trabzonspor’dan açıklama geldi: “Adaletiniz batsın”…

Van’daki mazbata krizi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez yorum yaptı…