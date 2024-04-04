Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde akıl almaz cinayet! Hayırsız evlat refakat ettiği annesini vahşice katletti!

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda 61 yaşındaki kadın, kendisine refakat eden oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

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Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde akıl almaz cinayet! Hayırsız evlat refakat ettiği annesini vahşice katletti!

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.A. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde akıl almaz cinayet! Hayırsız evlat refakat ettiği annesini vahşice katletti!

Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde akıl almaz cinayet! Hayırsız evlat refakat ettiği annesini vahşice katletti!

Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı.

Mersin Tarsus Devlet Hastanesi'nde akıl almaz cinayet! Hayırsız evlat refakat ettiği annesini vahşice katletti!
Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.A.'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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