Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpışarak yan yattı. Meydana gelen kazada 6 işçi yaralandı.

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!

Mersin'in Tarsus ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu Tarsus Yenice Çiçekli kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 33 NNL 64 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile İ.A. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!

Kazada kontrolden çıkan minibüs devrildi. Minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var!

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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