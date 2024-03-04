Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini artırınca öfkeli esnaf yanında getirdiği silahla diğer esnafa ateş açtı. Açılan ateşle bir kişi hayatını kaybetti.

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Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı.

Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!

Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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