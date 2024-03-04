Kayseri'de silahlar konuştu! Esnaf tartışması cinayete dönüştü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Seval Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta esnaf olan O.T. ile L.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle L.T., yanında bulunan tabancayla O.T.'ye ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde O.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından O.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli L.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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