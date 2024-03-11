Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik belediye başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı, seçim programları kapsamında TELE1'de yayınlanan "Seçime Doğru 2024" programının konuğu oldu.

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Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı

Kentsel Dönüşümden, Ulaşıma; Sosyal Hizmet Projelerinden, Gençsel Dönüşüm Merkezine kadar projelerden bahseden Balyalı, çalışmaları ile takdir topladı.

"PENDİK HALKI DEĞİŞİM İSTİYOR"

"Pendik halkı değişim istiyor, çok net istiyor. Ben bunu sokakta da görüyorum, anketlerde de görüyorum" diyen Balyalı, 30 sene sonra ilk defa Pendik'te kafa kafaya bir seçim çalışması yapıldığının altını çizdi.

Tarık Balyalı TELE 1'e konuk olarak pendik için projelerini anlattı

30 YILDIR HALA ÇÖZÜLEMEYEN PENDİK'İN SORUNLARI VAR

30 senedir Pendik'te hala çözülemeyen sorunlar olduğunu söyleyen Balyalı, vatandaşların da bundan artık bıktığını ve değişime de bunun sebep olacağını vurguladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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