Tarık Balyalı: ''Sözüm söz! Pendik’te 30 yıldır çözüm bekleyen kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim''

Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği, İstanbul Milletvekilimiz Fethi Açıkel, Şehir Plancısı Dr. Buğra Gökce’nin de katıldığı toplantıda Balyalı, “Sözüm söz! Pendik’te 30 yıldır çözüm bekleyen bu sorunu çözeceğim. Ben 30 seneden beri siyasetin içinde olan 15 yıldır meclis üyeliği yapan birisi olarak Pendik’in sorunlarını biliyorum. Çözümlerini de biliyorum. Bunlardan önemlisi bu çözme iradesine sahibim. Rant yaratmayan ama vatandaşın hakkını almasını sağlayan her türlü çözümde de vatandaşın yanında olmak benim görevim. O yüzden biz Pendik’te Pendik’e özel bir kentsel dönüşüm modeli hayata geçiriyoruz.

“KİPTAŞ’LA BİRLİKTE, PENYAPSAN’LA BİRLİKTE”

Bu yetmez kentsel dönüşüm için sermaye yaratacağız. Finans sorunun çözümü için Kiptaş’la birlikte, Pendik Belediyesi iştiraki olan Penyapsan’la gelir amaçlı projeler yapacağız.

Ancak bu projeleri şarta bağlayacağız. Bir şartla yapacağız bunu; buradan elde edilen geliri öyle taşeron ödemesinde vergi ödemesinde maaş ödemesinde kullanmayacağız. Oluşturacağımız bir Kentsel Dönüşüm Fonu’na aktaracağız ve oradan gelen gelirle de yeni baştan kentsel dönüşüm ve sosyal konut uygulamaları yapacağız.

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Bu da yetmez. Sahada iş yapan özellikle daha merkezi noktalarda iş yapan çok sayıda müteahhit var. Vatandaşla müteahhidi bir araya getiren ama karşı karşıya getirmeyen bir garanti uygulaması hayata geçireceğiz.

Nasıl yapacağız? Belediye burada vatandaş da belediye ile anlaşacak müteahhit de belediye ile anlaşacak. Kiptaş ile bunu böyle yapıyoruz. İşin garanti belediye olacak. O müteahhit giderse başkası gelecek. Zaman zaman da vatandaş sorumluluğunu müteahhide karşı ödemelerini yerine getirmez ve müteahhidi batırır. O da olmayacak. Orada da garanti belediye olacak. Vatandaşla müteahhidi bir araya getireceğiz ama karşı karşıya getirmeyeceğiz.

BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ ÇOK FAZLA ŞEY YAPACAĞIZ

1. bir belediye iştiraki Peyapan’la birlikte sahada inşaat yapacağız

2. İmar planlarını yeniden hayata geçireceğiz.

3. Kentsel dönüşüm fonu yaratacağız.

4. Vatandaşla müteahhit arasında bir garantörlük ve uzlaşma sistemi ortaya koyacağız.

5. uzlaşma ofislerimiz ve teknik ekip arkadaşlarımızla – özellikle uzlaşma süreçlerinde- sahada olacağız.

6. Pendik Belediyesi olarak hem kiracıya hem de mal sahibine kira yardımında bulunacağız ki vatandaşlar şehrin rayiçlerine uygun yerlere taşınabilsinler.

Şimdi bizim burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Ada bazında özellikle site biçiminde otoparkını içinde barındıran yeşil alanı da içinde barındıran yeni bir imar uygulaması hayata geçirmek istiyoruz.

Eski planlar şöyle: eski emsalde buralarda 300 metrekareye kadar 1.25 emsal veriliyordu 300 ile 1000 metrekare arasında 1.50 1000 ile 3000 Arasında 1.75, 3000 ve üstüne 2.00.

Ama dönüşmüyor. Neden dönüşmüyor. Sırrı şurada; Eğer parselde alanın 1,5 katı fazla bina mevcut var ise yeni imar devreye giriyor. Şimdi buralarda parseller küçük 200 metrekare 300 metrekare 200 metrekare bir arsa üstünde 300 metrekare bir bina varsa 4-5 katlı o zaman mevcut imar devreye giriyor. Şu hali eski halde 1000 ile 2000 arası 2.00, 2000 -3000 arası 2.25 ,3000 üstü 2.50 Peki bunlara rağmen burası dönüştü mü? Dönüşmedi. Hiçbir bina dönüşmedi. Çünkü bölgenin koşullarına uygun değil buranın koşullarına uygun değil. Bu şekilde buralar dönüşmüyor.

“BİZ PENDİK’TE BU KONUDA İNİSİYATİF ALIYORUZ”

O zaman inisiyatif almak gerekiyor. Birilerinin burada inisiyatif alması gerekiyor.

İmal uygulamasını yeniden değiştireceğiz. imar planı yeniden değiştireceğiz. Evet 0 -3000 metrekare arası yine 1.25, 1.50 1.75 ve 2.00 olarak gidiyor.

Ama az önce bahsettiğim gibi 200 metrekare arsanız var üstünde 350- 400 metrekare yeriniz var. O zaman size sunduğumuz yeni emsaller yeni kademeler kademeyi artırarak devreye girecek. Amacımız birleşmeyi özendirmek toplulaştırmayı özendirmek. Siz birleşerek daha büyük emsal alarak inşaat yapabileceksiniz. Ama aynı zamanda donatı alanlarını otoparkını da kendi içerisinde sağlayabilecek.

Yeni planları devre geçireceğiz 3000- 4000,4000- 5000 ve 5000 metrekare olarak arasalar bir araya geldiğinde büyük bir parsel oluştuğunda 3,5 emsal yapacağız. Ve bunları belediye olarak sahada biz gerçekleştireceğiz.

Çünkü bu mesele artık çözülmeli, yoksa bir 40 sene daha bütün binaların burada kendi kendine yıkılmasını bekleriz. Biz Pendik’te bu konuda inisiyatif alıyoruz. Bir adım atıyoruz. Gerekçem gayet net; herkesin hakkını alması gerekiyor.

Senelerce bu şehirde birileri bir avuç insan ne istedilerse aldılar. Şimdi dönüp Pendik’e bir bakın bir, gözünüzün önüne getirin 15 katlı 20 katlı 25 katlı binalar 30 katlı binalar özel imarla yapılan binalar. Bunların sahipleri kimdi ve bunların mevcut yönetimli ilişkileri, Bunlar kimdi şimdi bunlar her istediğine alacaklar ama Fevzi Çakmak’taki Çamçeşme’deki kardeşim burada depremi ve binasının yıkılmasını bekleyecek. Yok öyle şey, herkes hakkını alacak. Herkes için adalete ihtiyaç var”