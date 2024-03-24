Tarık Balyalı: Pendik'in sorunları 30 yıldır çözülemedi, biz hepsini tek tek çözeceğiz

31 Mart yerel seçimleri yaklaştı son bir haftaya girildiğinde bölgemizin en çalışkan adaylarından Tarık Balyalı mahalle mahalle seçim çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞTAN TARIK BALYALIYA BÜYÜK İLGİ

Balyalı’nın ve ekibi Bu çalışmalar kapsamında Pendik’te imar sorunun en çok yaşandığı mahallelerden birisi olan Sanayi Mahallesini ziyaret etti. Esnaf gezisi yapan, tek tek vatandaşın elini sıkan, fotoğraf çekilen ve vatandaş ile birebir fikir alışverişinde bulunan Balyalı mahalledeki çalışmaların finalini Şentürk Kıraathanesi’nde düzenlenen toplantı ile yaptı.

İBB'NİN İMAR ÇALIŞMALARINI TEK TEK ANLATTI

Sanayi Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı ile birlikte Mahalle Muhtarı Ünsal Topkara ve mahallenin ileri gelenleri toplantıda hazır bulundular. CHP Pendik belediye başkan adayı Tarık balyalı Mahalle özelinde Pendik Belediyesi ve İBB’nin yaptığı imar çalışmalarından bahsetti.

BALYALI: PENDİKLİNİN İHTİYAÇLARI UNUTULDU

Balyalı Pendik’te uzun yıllardan bu yana adaletin ve 750 bin Pendiklinin haklarının unutulduğunu ifade ederek Pendik’te 30 yıldır hala imar sorunlarının konuşulduğunu ancak bu güne kadar herhangi bir çözüm getirilmediğini söyledi. Balyalı Sanayi Mahalle halkının 30 yıldan bu yana imar beklediğine vurgu yaparak bir ay içinde bazı kişilere imar çıkartılırken ”Sanayi mahalle halkı da 30 yıldır mevcut problemlerin çözülmesini bekliyor”dedi.